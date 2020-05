Auto en vrachtwagen botsen in Grunobuurt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagochtend op de James Wattstraat in de Grunobuurt is een vrachtwagen in botsing gekomen met een personenauto. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde even na 11.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Een vrachtwagen is achterop een personenauto gebotst. De auto raakte daarbij fors beschadigd aan de achterzijde. Niemand raakte gewond en ook hoefde er geen ambulance ter plaatse te komen. Wel kwamen agenten even kijken. Zij hebben geassisteerd bij het invullen van de schadeformulieren.”

De auto werd na het ongeluk verplaatst. De eigenaar heeft waardevolle spullen uit het vehikel gehaald. Het is onbekend of de personenauto weggesleept moet worden.