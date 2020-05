Auto brandt uit in Beijum

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Jensemaheerd in de wijk Beijum heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed in een personenauto. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 04.40 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Bij aankomst stond de motorkap van de auto in lichterlaaie. Brandweerlieden hebben het vuur geblust met één straal hogedruk. Al snel was het vuur onder controle, maar men kon niet voorkomen de het vehikel zwaar beschadigd raakte.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.