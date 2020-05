Auto botst achterop busje op N865 bij brug Wittewierum

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de N865 ter hoogte van de Bloemhofbrug nabij Wittewierum zijn twee auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur op de weg tussen Wittewierum en Overschild nabij de brug over het Eemskanaal. “Hoe het precies kon gebeuren is nog onbekend”, vertelt Nuver. “Het lijkt te gaan om een kop-staartbotsing. Een personenauto is achterop een busje gebotst. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een verpleegkundige van een ambulancemotor heeft de beide bestuurders gecontroleerd maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Agenten hebben geholpen bij het invullen van de schadeformulieren.”

Door de botsing waren er vloeistoffen op het wegdek beland. De provincie Groningen heeft het wegdek gereinigd. Een bergingsbedrijf heeft één van de betrokken voertuigen weg moeten slepen.