Auto belandt op rand van kanaal bij De Witte Molen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond nabij De Witte Molen is een auto op de rand van het Noord Willemskanaal terecht gekomen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van het ongeluk kwam rond 20.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. Op een landweggetje dat parallel loopt aan de A28 precies bij De Witte Molen is een automobilist in de problemen gekomen. De auto belandde daarbij precies op de rand van het Noord Willemskanaal. Deze rand bestaat uit een zogeheten oeverscheiding.”

Brandweerlieden van de blusgroep Vries hebben de auto met hulp van politieagenten weten te zekeren. “Ze gaan nu kijken hoe ze auto veilig kunnen bergen”. Dat de brandweer van Vries ter plaatse lijkt vreemd maar is volgens Wind logisch. “Het ongeluk werd in eerste instantie gemeld op een locatie in Tynaarlo en daar rijdt Vries op. Toen het bij De Witte Molen bleek te zijn hebben ze Vries er maar heen gestuurd omdat ze toch al onderweg waren.”

De auto werd uiteindelijk geborgen door een bergingsbedrijf. Zij hebben de auto veilig op de vaste grond gekregen. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Niemand raakte gewond.