Auto belandt in sloot langs A7

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagochtend op A7 ter hoogte van Oostwold is een personenauto in een sloot belandt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op de rijbaan van Groningen richting Drachten. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “Een auto is van de snelweg geraakt en in een parallel-lopende sloot terecht gekomen.” De hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve een tankautospuit van de sectie Vinkhuizen werden ook de duikers, een grote hulpverleningswagen en een ambulance opgeroepen. “Uiteindelijk viel het allemaal mee. De inzittende kon er snel uitgehaald worden. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.”

Het overige verkeer ondervond enige hinder vanwege het ongeluk. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.