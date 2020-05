Auto belandt in sloot in Ten Boer: één gewonde

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rijksweg in Ten Boer is dinsdagmiddag een auto in een sloot terecht gekomen. Daarbij is de bestuurster van het voertuig gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.10 uur. Omdat men in de veronderstelling was dat een auto in het water terecht was gekomen werden hulpdiensten massaal opgeroepen. Behalve duikers van de brandweer, een grote hulpverleningswagen en de brandweer van Ten Boer kreeg ook een traumahelikopter de oproep om uit te rukken. Al snel werd deze melding weer ingetrokken. “Het ongeluk gebeurde op de Rijksweg ter hoogte van de rotonde met de Verlaatweg”, vertelt Nuver. “Een auto is gedeeltelijk in een sloot terecht gekomen. De inzittende kon er uitgehaald worden en is na stabilisatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.” Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. De politie doet hier onderzoek naar. Vanwege het ongeluk is de rotonde voor het verkeer afgesloten.