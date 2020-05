Arts UMCG: ‘Resveratrol kan coronapatiënten behoeden voor IC-opname’

nieuws

Het middel resveratrol kan coronapatiënten mogelijk behoeden voor een opname op de Intensive Care. Dat heeft hoofd-IC Peter van der Voort van het UMCG vrijdagavond gezegd in het televisieprogramma Jinek op RTL4.

Van der Voort deed eerder al de ontdekking dat een meerderheid van de coronapatiënten op de IC overgewicht heeft. Overgewicht veroorzaakt een verhoogde hoeveelheid leptine in het bloed. Dit hormoon wordt aangemaakt door buikvet. Een verhoogde hoeveelheid van dit hormoon in je bloed is volgens Van der Voort er voor verantwoordelijk dat er benauwdheidsklachten optreden omdat het coronavirus goed gedijt in dit vetweefsel. Resveratrol is een middel dat een verhoogde hoeveelheid leptine tegen kan gaan. “Het is denk ik een veelbelovend middel”, zegt de arts aan tafel. “Ik heb goede hoop dat als je dit middel inneemt op het moment dat je de eerste ziekteverschijnselen krijgt, het ziektebeeld gedempt kan worden waardoor de ziekte minder ernstig verloopt.”

De bevinding van Van der Voort gaat de komende periode verder onderzocht worden.

Coronapatiënten op de ic hebben een hoge hoeveelheid leptine in het bloed zitten. Die stof veroorzaakt onder andere trombose. Is dat makkelijk op te lossen? Peter van der Voort van het UMC Groningen, legt het uit bij #Jinek. 👇 pic.twitter.com/C4MKZO5j4M — Jinek (@Jinek_RTL) May 1, 2020