Arts UMCG: “Anderhalve meter afstand is niet genoeg”

Het houden van anderhalve meter afstand is niet genoeg als je voor langere tijd met meerdere mensen in een afgesloten ruimte zit. Dat zegt viroloog Coretta van Leer van het UMCG in een interview met het Dagblad van het Noorden.

De afgelopen periode is er al veel onderzoek gedaan naar het COVID-19 virus. Duidelijk is dat het virus binnenshuis makkelijker wordt overgedragen omdat het veel besmettelijker is dan eerst gedacht. Vooral in ruimtes waar meerdere mensen langdurig bij elkaar zitten. Van Leer kan daar uit eigen ervaring over meepraten. Een behoorlijk grote groep medewerkers, waaronder Van Leer maar ook Alex Friedrich, heeft het virus al onder de leden gehad. “We hebben echt goed opgelet”, zegt de viroloog in de krant. “We schudden hier geen handen en hielden ook al die tijd de anderhalve meter afstand van elkaar al ver voordat dit voorgeschreven werd. Toch hebben we elkaar besmet, vermoedelijk omdat we een langere tijd in eenzelfde ruimte waren.”

De conclusie betekent nogal wat omdat anderhalve meter afstand dus niet genoeg is. “Die afstand is ook maar een wilde gok. Er zijn landen die één meter zeggen, anderen zeggen twee meter. Hier in Nederland hebben we gekozen voor 1.5 meter.” Volgens Van Leer is afstand houden belangrijk maar moet daarbij ook worden gezegd dat mensen niet langer dan een kwartier in dezelfde ruimte moeten zitten. Mondkapjes zijn volgens de viroloog uiteindelijk wellicht de enige manier om het leven in ons land weer enigszins normaal te krijgen. Chirurgische mondkapjes zouden volstaan. “In de landen om ons heen wordt daar nu al gebruik van gemaakt. Er zal onderzoek gedaan worden naar de effecten ervan en van deze resultaten kunnen wij hier profiteren.”