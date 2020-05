Arriva gaat voorlopig nog geen volledige treindienstregeling rijden

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vervoersbedrijf Arriva gaat de komende periode nog geen volledige treindienstregeling rijden. Het bedrijf zegt het aanbod van vervoer af te willen stemmen op de reizigersstromen en dat is iets waar nu nog geen volledig zicht op is.

Arriva rijdt sinds halverwege maart in en rondom Groningen met een aangepaste dienstregeling. In de praktijk betekent dit dat er richting Delfzijl, Roodeschool en Winschoten één trein per uur rijdt. Richting Leeuwarden rijdt per uur een stop- en een sneltrein. Uit de reisplanners blijkt dat die dienstregeling de komende periode wordt voortgezet.

Reis alleen met het openbaar vervoer als het echt nodig is

“Landelijk is de afspraak gemaakt dat het openbaar vervoer maximaal opgeschaald gaat worden”, vertelt woordvoerder Suzan van Beek van Arriva Nederland. “In de praktijk betekent het echter dat de uitvoering per regio verschilt. Wat we gaan doen is de komende dagen heel nauwgezet gaan monitoren wat er gebeurt. Hoeveel mensen stappen in de bus en trein? En is de capaciteit die wij inzetten voldoende of moeten we bij schalen? Ondanks dat de coronamaatregelen versoepeld worden blijft het credo dat reizen met het openbaar vervoer alleen bedoeld is voor die mensen die er echt gebruik van moeten maken. Plezier ritjes horen er de komende tijd echt nog niet bij.”

“Heel goed monitoren”

Premier Mark Rutte (VVD) liet twee weken geleden tijdens een persconferentie weten dat mensen tot 1 september zoveel mogelijk thuis moeten blijven werken. Het versoepelen van de maatregelen betekent echter wel dat er meer vervoersstromen op gang komen. Vanaf dinsdag gaan de middelbare scholen weer open en vanaf half juni is er weer deels praktijkonderwijs mogelijk op hogescholen en universiteiten. “We hebben de afgelopen week contact gehad met alle scholen in de regio’s waar wij het vervoer verzorgen. We zien dat er heel veel verschillen zijn in hoe scholen onderwijs aan gaan bieden. Wat wij gaan doen is alles heel goed monitoren en daar waar nodig aanpassen.” Tot die tijd kunnen er dus minder treinen rijden dan in de situatie voor maart. Mochten er aanpassingen komen dan gaat het vervoersbedrijf dit communiceren via haar website en andere online-kanalen.