Arib kritisch over wethouder Isabelle diks

Isabelle Diks - Foto: Jonas van Impe voor GroenLinks

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft donderdag hard uitgehaald naar vertrekkend GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks. Diks is inmiddels benoemd als wethouder in Groningen.

“Je weet dat ik altijd kritisch ben over collega’s die hun kiezersmandaat niet volmaken, Dat geldt zeker in jouw geval, want je bent gekozen met voorkeursstemmen.”en “De laatste maanden ben je veel in het nieuws geweest, niet altijd positief. Dat was niet alleen vervelend voor jou, maar ook voor het aanzien van de Kamer”, hield Arib Diks voor.

Diks ontving een aanvulling op haar salaris omdat zij als wethouder in Leeuwarden meer verdiende dan een Kamerlid, bovendien ontving zij een omstreden verblijfskostenvergoeding. Eind november vorig jaar beloofde Diks het geld terug te betalen. Twee weken geleden herhaalde zij dat bij OOGtv .Jimmy Dijk fractievoorzitter van de SP wil graag van wethouder Isabella Diks weten wanneer zij de teveel ontvangen gelden voor verblijfskosten en wachtgeld gaat terug betalen: “Ik verkeerde in de veronderstelling dat dat geld al was terugbetaald. Bij ons kennismakingsgesprek zal ik haar vragen hoe dat nu precies zit.” Dat gesprek zal volgende week vrijdag plaatsvinden.

Twee weken geleden werd Isabelle Diks maar nipt benoemd: 24 Raadsleden stemden voor, de gehele oppositie stemde met 20 stemmen tegen.