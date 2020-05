Archeologen duiken in veeteelt: ‘Wij graven wel, maar alleen in depots’  

nieuws

Het Groninger Instituut voor Archeologie is een groot onderzoek gestart naar de manier waarop de prehistorische mensen omgingen met hun vee.



Het begin van de veeteelt is een belangrijke omwenteling in de geschiedenis van de mensheid. Die begon in Nederland ergens in het vijfde millennium voor Christus. De steentijdmens die niet meer op wilde dieren jaagt, maar ze bij huis gaat houden.

De archeologen gaan voor dit onderzoek geen nieuwe opgravingen doen. Docent Canan Çakırlar: ‘Wij graven wel, maar alleen in depots. Provinciale depots, depots van musea. We gebruiken materiaal van oude opgravingen. Botmateriaal, tanden en kiezen. We onderzoeken dat opnieuw, met nieuwe methoden’.

‘We hebben kennis van de natuurlijke vegetatie in het duinlandschap waar deze dieren leven. Als ze daar vrij rondlopen, wordt dat weerspiegeld in de isotopen. Als mensen ze gaan bijvoeren, bijvoorbeeld met gerst, zien we dat ook en kunnen we ons een voorstelling vormen: het dier staat achter een hek, het wordt gevoerd.’

