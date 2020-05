Amateurclubs werken aan selecties voor volgend seizoen

sport

Foto Andor Heij. Thomas Careman terug bij Oranje Nassau

Het amateurvoetbal ligt door de coronacrisis noodgedwongen stil, maar de clubs zijn al wel bezig met de selecties voor volgend seizoen.

Zo ziet zaterdag eersteklasser PKC’83 flink wat spelers komen. Ex-prof Petrit Hoxhaj (ACV), Handrit Hoxhaj (Pelikaan S) en hun neef Vigan Hoxhaj (VEV’67) versterken PKC. Daarnaast komen Kay Bootsma (Winsum), Mohammed Bellghroub (GRC Groningen), Richard Zolfghari (Gruno), Tiuri Schievink (SC Stadspark) en Mitchell Schievels (Oranje Nassau).

De vertrekkers zijn Martijn van Roeden (Be Quick 1887), Bryan Inge (Pelikaan S) en Filipe Marcal Pinheiro (Hoogezand). Veertien spelers van de huidige selectie blijven sowieso actief op sportpark De Kring. Daarmee is de selectie van PKC’83 breder dan dit seizoen.

Zaterdag eersteklasser Oranje Nassau zag dus aanvaller Schievels vertrekken naar PKC, maar trok spits Thomas Careman aan. Careman was zes jaar geleden ook al actief voor ON, maar zocht het daarna hogerop bij onder meer Achilles 1894, Be Quick 1887, Harkemase Boys en VVOG. Ard Veenhof keert ook terug bij ON. Hij speelde bij Drachtster Boys.