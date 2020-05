“Als dit ons gedrag is, dan wordt het een zomer met veel beperkingen”

nieuws

Foto Andor Heij.

De eerste zomerse dag in Nederland is op Hemelvaartsdag te druk verlopen. Volgens Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad dreigt er een zomer met veel beperkingen.

Door het zonnige weer trokken veel mensen er op uit. Op veel plekken in het land was het te druk en politie en boa’s moesten in actie komen om de drukte te reguleren. Vooral plekken waar water is, zoals stranden, werden druk bezocht. Ook in Groningen ging het mis. In het Noorderplantsoen moest de politie in actie komen omdat er veel te veel mensen in het plantsoen waren.

“Als dit het beeld van de zomer is dan zullen we een zomer krijgen met heel wat beperkingen”, aldus Bruls. Worden deze maatregelen niet genomen dan kan de anderhalve meter maatregel niet gehandhaafd worden. Het is nog onbekend hoeveel bekeuringen er vandaag zijn uitgedeeld.

Het Veiligheidsberaad is de overkoepelende organisatie van alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland.