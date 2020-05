Aletta Jacobshal van RUG is nu twee keer zo groot

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De verbouwing van de Aletta Jacobshal, de grootste tentamen- en collegefaciliteit van de Rijksuniversiteit Groningen, is afgelopen vrijdag afgerond. Met de oplevering is de hal nu twee keer zo groot als voor de verbouwing.

De nieuwbouw is aan de zuidoostzijde tegen de bestaande tentamenhal aangebouwd, deels in de vijver. De vijver is voor het bouwproject voor een groot deel gedempt om tijdelijk als bouwplaats te dienen, maar die zal ook weer worden uitgegraven. De nieuwe vleugel bevat straks de hoofdingang, waardoor de oude entree als uitgang zal worden gebruikt. De komende periode kleedt de RUG de nieuwe ruimtes aan met toetstafels, stoelen en geschikte studieplekken voor het studielandschap.

De bouw werd afgerond op een doodstille campus als gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor bleef de overlast voor mensen in omliggende gebouwen beperkt, maar moesten wel maatregelen getroffen wordenom de bouw op aangepaste wijze door te laten gaan. “We zijn trots en blij dat we deze indrukwekkende uitbreiding in anderhalf jaar hebben kunnen realiseren volgens planning”, aldus Hans Biemans, lid van het College van Bestuur. “Uiteraard hopen we dat we de prachtige nieuwe faciliteiten in het komende collegejaar in gebruik kunnen nemen, volgens de dan geldende richtlijnen.”