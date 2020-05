Aldi verhuist distributiecentrum van Drachten naar Groningen

nieuws

Impressie van het nieuwe Aldi-dsitributiecentrum - Bron:Aldi

Supermarktketen Aldi gaat haar distributiecentrum in Drachten inruilen voor een gloednieuw exemplaar op industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk. De bouw start rond het eind van dit jaar. Het nieuwe distributiecentrum is in het voorjaar van 2022 klaar voor gebruik.

Volgens regiodirecteur Piet Lautenbag van ALDI Drachten kunnen de werknemers meeverhuizen naar de nieuwe werkplek: “We begrijpen dat deze veranderingen gevolgen zullen hebben voor onze medewerkers. Iedereen kan mee, behoud van onze mensen staat voorop”. Toch is wethouder Paul de Rook blij met het besluit van Aldi: “De gemeente is blij dat ALDI met de komst van een

nieuw distributiecentrum kiest voor de gemeente Groningen. De komst van het distributiecentrum voor een belangrijke impuls in de werkgelegenheid in de regio.”

Het distributiecentrum in Groningen wordt ca. 37.000 m2 groot. Het biedt werkgelegenheid aan zo’n 190 mensen. De bouw start rond het eind van dit jaar. De verwachting is dat het nieuwe distributiecentrum voorjaar 2022 operationeel zal zijn. Het nieuwe pand wordt aardgasloos en is voorzien van zonnepanelen.