Seizoenkaartenactie FC Groningen gaat hard

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - Vitesse

De seizoenkaartcampagne van FC Groningen loopt als een dolle. Donderdagochtend hadden al 3135 supporters een seizoenkaart besteld communiceerde FC Groningen. Even later meldde directeur Wouter Gudde dat aan Kon Veel Minder de Podcast dat dat aantal alweer hoger lag.



FC Groningen heeft het, zoals alle voetbalverenigingen, erg moeilijk. Er wordt niet gevoetbald, er zijn nauwelijks inkomsten, maar wel veel uitgaven. De FC stevent af op een miljoenenverlies. Onder het motto ‘Laat ons weer eens Juichen’ vraagt de club de steun van haar supporters en sponsors.

De FC vraagt haar achterban, af te zien van de tegemoetkoming voor de resterende vier thuisduels van het afgelopen seizoen. Ook vraagt ze de fans om juist nu een sponsorcontract af te sluiten of een seizoenkaart aan te schaffen of te verlengen. Veel supporters geven daar dus aan gehoor, hoewel niemand weet wanneer ze het stadion weer in mogen.