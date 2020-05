Afrit Lübeckweg van ring zuid gaat jarenlang dicht

nieuws

Op dinsdag 2 juni om 22.00 uur gaat de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Lübeckweg voor enkele jaren dicht. De afrit vervalt vanwege werkzaamheden op en rond het Europaplein.

Na de afsluiting van de afrit kan het verkeer vanuit de richting Hoogezand de Europaweg bereiken via de afrit 38 bij de Osloweg. Een andere optie is de route via de oostelijke ringweg en de Sontbrug. De afrit Lübeckweg/Euroborg komt over enkele jaren terug, maar dan iets oostelijker.

Combinatie Herepoort gaat de komende tijd de rijbanen van de zuidelijke ringweg verleggen. Op de afrit worden de geleiderail, de verlichting, het asfalt en kabels en leidingen verwijderd. Daarna wordt bij de Lübeckweg zand en verticale drainage aangebracht.

In de nacht na de afsluiting van de afrit is de zuidelijke ringweg in één richting gestremd. Van dinsdag 2 juni 22.00 uur tot woensdag 3 juni 05.00 uur is de weg richting Drachten dicht tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein. De afsluiting is nodig voor het aanpassen van de weg, zoals het verwijderen van bebording.