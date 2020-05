‘Afblazen Bevrijdingsfestival is dieptepunt voor jongeren’

nieuws

Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

Het niet doorgaan van het Bevrijdingsfestival is voor jongeren het dieptepunt van de geannuleerde festivalzomer. Dat blijkt uit de derde editie van het tweejaarlijkse Evenementen Merkenonderzoek.

Van alle festivals die georganiseerd zouden worden keken jongeren het meeste uit naar het Bevrijdingsfestival. Pinkpop en Lowland stonden voor deze zomer op de plaatsen twee en drie. “Jongeren hebben het door alle regels erg moeilijk in deze coronatijd”, zegt merkadviseur Hendrik Beerda. “Door het wegvallen van de festivals valt deze periode hen nog zwaarder. Dat het Bevrijdingsfestival het zwaarst wordt gevoeld komt niet alleen vanwege de gratis concerten, maar vooral door de vrolijke sfeer, de mooie locaties en het overwegend jonge publiek.”

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen de jaarlijkse Uitmarkt het meest gaan missen. Het evenement stond voor eind-augustus geplanned maar wordt wellicht verschoven naar begin september. Of dit gaat lukken, en in welke vorm het gaat gebeuren, is nog onbekend. “Ouderen geven aan dat de Uitmarkt, met het rijke aanbod van de Nederlandse cultuursector, het meest gemist gaat worden. Sail en de Vierdaagsefeesten staan voor hen op plaats twee en drie”.