Advies OMT: ‘Herstart niet-contactsporten, kappers aan de slag, geen mondkapjes op straat’

Het kabinet gaat woensdagavond bekendmaken dat het verschillende coronamaatregelen gaat versoepelen. Dat blijkt uit een advies van het Outbreak Management Team. het OMT, dat in handen is van De Telegraaf. Doorgaans neemt het kabinet deze adviezen één op één over.

Eén van de belangrijkste versoepelingen betreft die voor de contactberoepen. Het OMT adviseert dat kappers, masseurs, nagelstilisten, voetspecialisten en andere contactberoepen weer aan de slag mogen. Het risico dat deze sector weer opgestart wordt zou beheersbaar zijn. Naar alle waarschijnlijkheid mogen zij vanaf volgende week weer aan het werk. Wel moet de sector zich houden aan strenge hygiënemaatregelen en moet de anderhalvemetermaatregel in acht worden genomen. Het dragen van mondkapjes wordt niet verplicht, maar het mag wel. Daarnaast moeten mensen met een contactberoep triage toepassen door hun klanten van tevoren te vragen of ze geen corona-klachten hebben.

Weer zwemmen, darten en tennissen

Een andere versoepeling die verwacht wordt betreft die voor de niet-contactsporten als zwemmen, darten en tennis. Als mensen zich bij deze sporten houden aan de coronavoorschriften dan zijn de risico’s die bij het uitoefenen van deze sporten gepaard gaan ‘beheersbaar’. De verwachting is dat de versoepeling voor de niet contact-sporten gaat gelden vanaf 1 juni. Mogelijk gaat het kabinet ook beslissen dat de leeftijd waarop gesport mag worden vanaf deze datum verhoogd gaat worden. Sinds vorige week mogen kinderen en tieners tot achttien jaar weer het veld op, in het nieuwe advies zou staan dat dit verhoogd kan worden naar 23 jaar.

Terrassen open, mondkapjes op straat niet nodig

Een derde versoepeling betreft die voor de horeca. Het kabinet lijkt te gaan besluiten dat vanaf 1 juni er ruimte komt om terrassen en strandtenten weer open te stellen. Het OMT adviseert voorts dat het dragen van mondkapjes op straat niet nodig is. Dit geldt voor bewegingen op straat of op andere publieke plekken waar de anderhalvemetermaatregel goed in acht kan worden genomen. Op plekken waar de anderhalvemeter niet mogelijk is moet wel overwogen worden om mondkapjes te dragen.

Coronamaatregelen nog twaalf tot achttien maanden nodig

Woensdagmiddag vergadert het kabinet over de adviezen van het OMT. De afgelopen weken is gebleken dat deze adviezen vrijwel altijd één op één worden overgenomen. Woensdagavond geven premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) om 19.00 uur een persconferentie over de genomen beslissingen. De verwachting is dat in deze persbijeenkomst een routekaart gepresenteerd wordt voor de komende twaalf tot achttien maanden. Het kabinet verwacht dat er voorlopig geen vaccin beschikbaar zal zijn en dat maatregelen tot die tijd nodig blijven. Precieze datums voor iedere sector worden nog niet verwacht. Een eis bij de versoepeling is wel dat er voldoende testcapaciteit beschikbaar is en dat de effecten nauwgezet gemonitord kunnen worden dat als het virus te snel om zich heen grijpt er ingegrepen kan worden.