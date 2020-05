Advies aan Hoge Raad: ‘Laat 24 jaar cel en TBS voor pleger dubbele moord in Groningen staan’

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

De veroordeling van Maikel S, de man die in 2013 twee mensen vermoorde in de stad Groningen, moet blijven zoals deze in 2019 door het Gerechtshof werd opgelegd. Dat staat in het advies van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad in een door S. aangevraagde cassatiezaak.

De advocaat van S. vraagt de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen in een cassatiezaak. Maikel S. kreeg voor de twee incidenten een celstraf van 24 jaar en TBS opgegelegd. De verdediging van S. vindt dat het Gerechtshof onvoldoende heeft gemotiveerd dat bij het om het leven brengen van de man sprake is van doodslag. Ook vind de advocaat van S. dat het niet kan dat S. bij één van de twee moorden volledig toerekeningsvatbaar zou zijn en bij het andere in verminderde mate. De Advocaat- Generaal denkt dat cassatieklachten niet slagen en adviseert de Hoge Raad dan ook het cassatieberoep te verwerpen.

Maikel S. vermoordde zeven jaar geleden op dezelfde dag een 71-jarige en een 66-jarige man in hun woningen aan de Oliemuldersweg en de Waldeck Pyrmontstraat. De verdachte woonde korte tijd bij beide mensen afzonderlijk in huis. Waarom de S. de moorden pleegde, is nooit bekend geworden, hij heeft deze altijd ontkend.