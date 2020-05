Actie Thuis Spelen groot succes: “We zijn bedolven onder de donaties”

nieuws

Foto: Natascha Snoek

Doneer spellen, puzzels en knutselspullen. Dat was de oproep die kledingbank De Zeecontainer eind maart deed om mensen met een kleine beurs wat afleiding te bezorgen in de coronatijd. “We zijn bedolven onder de spullen.”

Stiften, blokkendozen, schaakborden en kleurboeken. “Van alle kanten kwam een enorm aanbod aan spelmaterialen”, vertelt Natascha Snoek van De Zeecontainer. “Echt geweldig. Dit hadden we ook niet verwacht. Het mooiste is toch om te zien hoe deze actie de mensen verbindt. De reacties van gulle gevers en blije ontvangers is hartverwarmend.” In totaal werden er met de gedoneerde spullen 340 dozen samengesteld. De dozen zijn thuisbezorgd bij mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Groningen.

Snoek en haar collega’s kijken met voldoening terug op de actie. Het werd mede zo’n succes dankzij de hulp van jongerennetwerk Stadshelden Groningen, studenten van het Alfa-college, de Hanzehogeschool, de Stadjerspas, brugfunctionarissen en vele particulieren. De huidige voorraad spelmaterialen wordt nog bezorgd bij gezinnen. Daarna pakt men het werk als kledingbank voor minima weer op.