Achttien coronabesmettingen na restaurantbezoek

Foto: Elgaard - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6028622

Het aantal mensen dat na een restaurantbezoek in de Duitse stad Leer besmet is geraakt met het coronavirus is zondagavond opgelopen naar achttien. Zondagochtend waren dit nog elf.

Volgens de Duitse omroep NDR zijn zondag nog eens zeven mensen positief getest op het virus. Het aantal mensen dat in quarantaine moet blijven is gestegen van zeventig naar 118. Zij moeten verplicht thuis blijven. Het incident vond plaats op 15 mei. In het restaurant vond een bijeenkomst plaats met veertig gasten. Eén van de gasten was een arts die afgelopen week griepklachten kreeg. Hij werd vervolgens positief getest op corona waarna er een contactonderzoek gestart werd.

Volgens de NDR waren veertien besmette mensen bezoekers van het restaurant. De overige vier zijn daarna besmet door de veertien. Eén van de mensen die in quarantaine zit is een medewerker van de Meyer Werft. De Duitse overheid verwacht dat het aantal besmettingen nog verder op kan lopen. In Duitsland gelden sinds de heropening van de horeca strenge maatregelen. Zo moet er twee meter afstand van elkaar worden gehouden en moet horecapersoneel een mondkapje dragen. Ook moeten bezoekers hun contactgegevens achterlaten zodat ze makkelijk getraceerd kunnen worden als zich een infectie voordoet.