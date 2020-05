Aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten uit gemeente blijft ongewijzigd

nieuws

De afgelopen negen dagen is het aantal ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Groningen gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vrijdagmiddag publiceerde.

Sinds 28 april zijn achttien mensen uit de gemeente opgenomen met een bewezen COVID-19 infectie. Tot nu toe zijn 162 mensen uit de gemeente positief getest op het coronavirus, dertien mensen zijn aan het virus overleden. De gemeente Pekela heeft statistisch gezien nog steeds de meeste ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners met 32,8, gevolgd door Appingedam (25,8) en Delfzijl (24,3).

Landelijk overleden in het afgelopen etmaal 71 mensen aan het coronavirus, tot nu toe zijn 5.359 mensen aan COVID-19 overleden. 10.592 mensen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging met 35 mensen ten opzichte van woensdag. In totaal zijn 42.093 positieve tests bekend bij het RIVM, een stijging van 319 besmettingen.