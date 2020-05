Aantal WW-uitkeringen fors toegenomen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is de afgelopen maand fors toegenomen. De effecten van de coronacrisis zijn duidelijk te zien.

Het aantal uitkeringen nam in de meeste sectoren toe, maar vooral onder uitzendkrachten en horecapersoneel. De gemeente Groningen telde in april 4.295 WW-uitkeringen. Een maand eerder waren het er 3.620 en dat betekent een toename van 18,6 procent. Vergeleken met een jaar eerder is er zelfs een toename van 24,5 procent.

Het zijn met name de jongeren tot 27 jaar die in vergelijking met vorige maand vaker een uitkering ontvangen. Zij werken veel in de meest getroffen sectoren. In heel Nederland nam het aantal uitkeringen de laatste maand met 16,7 procent toe.