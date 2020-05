Aantal opgenomen patiënten met COVID-19 uit gemeente Groningen blijft stabiel

nieuws

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat opgenomen is in een ziekenhuis blijft in vergelijking met zondagmiddag ongewijzigd. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM maandagmiddag bekend maakt.

Volgens het RIVM zijn nog steeds 7,7 op de 100.000 inwoners uit de gemeente Groningen opgenomen in een ziekenhuis met COVID-19, achttien personen in absolute getallen. Ook in de rest van de provincie zijn de aantallen stabiel. De gemeente Pekela heeft met 32,8 statistisch gezien de meeste ziekenhuisopnames. De gemeenten Appingedam, 25,8 en Westerkwartier, 22,1, volgen.

Landelijk kwamen er afgelopen etmaal 26 personen te overlijden aan het virus, waarmee het totale aantal dodelijke slachtoffers daarmee op 5.082 komt. Sinds zondagmiddag zijn 42 mensen opgenomen in een ziekenhuis, in totaal zijn nu 11.037 opnomen (geweest). 199 personen werden positief getest waarmee het totale aantal positieve besmettingen nu op 40.770 ligt.