Aantal opgenomen inwoners met corona uit gemeente Groningen blijft gelijk

Sinds maandagmiddag is het aantal in een ziekenhuis opgenomen patiënten met het coronavirus in de gemeente Groningen gelijk gebleven. Dat meldt het RIVM dinsdagmiddag, op basis van de laatst bekende cijfers.

Volgens het RIVM zijn nog steeds achttien mensen uit de gemeente in een ziekenhuis opgenomen met COVID-19, 7,7 per 100.000 mensen. Bij het RIVM zijn in de gemeente 161 besmettingen met het coronavirus bekend. Drie inwoners van de gemeente bezweken aan het virus.

Ook in de rest van de provincie zijn de aantallen stabiel. De gemeente Pekela heeft met 32,8 statistisch gezien de meeste ziekenhuisopnames. De gemeenten Appingedam, 25,8 en Westerkwartier, 22,1, volgen.

Landelijk belandden 89 patiënten in een ziekenhuis met een COVID-19 besmetting. In totaal zijn nu 11.126 mensen opgenomen (geweest) met het virus. Het RIVM constateerde 86 nieuwe overlijdens door het virus, waarmee het totaal nu op 5.168 overleden personen komt. Het instituut legde 317 nieuwe besmettingen vast, tot nu toe zijn in Nederland 41.087 positieve tests uitgevoerd.