Aantal opgenomen coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen daalt naar 22

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen is in Groningse ziekenhuizen blijft dalen. Tussen afgelopen vrijdag en maandagochtend verlieten nog eens vijf patiënten het ziekenhuis, waardoor nu nog 22 mensen in een ziekenhuis zijn opgenomen vanwege een COVID-19 infectie.

Zes van de opgenomen patiënten liggen op een Intensive Care afdeling. Afgelopen woensdag was er voor het laatst sprake van een lichte stijging. In Noord-Nederland zijn nu 35 coronapatiënten opgenomen, waarvan zeven van buiten de regio.

In de noordelijke ziekenhuizen is ruim voldoende capaciteit beschikbaar voor de opvang van patiënten. Let wel, de cijfers gaan alleen over patiënten met een aangetoonde coronabesmetting.