Aantal coronabesmettingen na restaurantbezoek in Leer nu al boven de dertig

Het aantal personen dat met corona besmet is geraakt na een restaurantbezoek in Jheringsfehn nabij de Duitse stad Leer is woensdagavond opgelopen tot boven de dertig. Dinsdagavond waren dit nog 27.

De besmettingsuitbraak kwam afgelopen zaterdag aan het licht. Een week eerder, op 15 mei, had in restaurant Alte Scheune in Jheringsfehn een heropeningsfeest plaatsgevonden. Een arts, en tevens pandeigenaar van het restaurant, begon vorige week griepklachten te ontwikkelen. Hij werd vervolgens positief getest op corona. De Duitse gezondheidsdienst gaat er vanuit dat deze arts de besmettingsbron is geweest. Behalve het aantal besmettingsgevallen van ruim dertig is het aantal mensen dat in quarantaine verblijft in één dag gestegen van 154 naar 175.

Behalve in het Landkreis Leer zijn er ook coronagevallen ontdekt in Emsland, Aurich en Ammerland die allemaal aan het restaurant gelinkt kunnen worden. De Duitse GGD probeert met bron- en contactonderzoek te achterhalen met wie iedereen contact heeft gehad. Op die manier probeert men de virale ketting te doorbreken. Tot op heden is dat dus nog niet gelukt.