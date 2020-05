Aantal besmettingen na restaurantbezoek in Leer flink toegenomen

nieuws

Foto: Elgaard - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6028622

Het aantal besmettingen na een restaurantbezoek in de buurt van de Duitse stad Leer is flink toegenomen. Inmiddels zijn er 27 personen positief getest. Zondag waren dit nog achttien.

De coronabesmettingen kwamen zaterdag aan het licht. Een week eerder, op 15 mei, vond er in het restaurant Alte Scheune in Jheringsfehn nabij Leer een besloten feest plaats waar veertig gasten voor uit waren genodigd. Eén van de aanwezigen was een arts uit Leer die vorige week griepklachten kreeg. Hij werd vervolgens positief getest op corona. De Duitse autoriteiten gaan er vanuit dat deze arts, die tevens de pandeigenaar is van het restaurant, de andere gasten heeft aangestoken.

Van de veertig gasten zijn er nu 23 positief getest. Vier mensen zijn daarna aangestoken. Het aantal mensen dat in quarantaine zit is gestegen naar 154. Zij moeten verplicht thuis blijven. De besmette personen bevinden zich niet alleen meer in het Landkreis Leer. Er zijn nu ook gevallen opgedoken in Emsland, Aurich en Ammerland. De Duitse GGD is door middel van contactonderzoek aan het achterhalen met wie iedereen contact heeft gehad om op die manier de virale ketting te doorbreken.