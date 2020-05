nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal bedden op IC-afdelingen moet structureel omhoog in Nederland. We zullen de komende jaren te maken gaan houden met coronapatiënten op deze afdelingen.

De afgelopen periode is het aantal patiënten met COVID-19 op de Intensive Care-afdelingen afgenomen. Volgens Merijn Kant, die hoofd is op de IC-afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda, zijn er op de lange termijn meer bedden nodig omdat het virus ook de komende jaren zal rondwaren door Nederland. Daarom is er een serieuze investering nodig in de zorg en moet er ook snel meer personeel worden opgeleid. Kant zegt ook dat we te weinig IC-bedden beschikbaar hadden toen het virus uitbrak.

Kant doet de uitspraken in de NPO Radio 1-podcast De Dag. “Op IC’s leeft het beeld dat we na deze extreem drukke periode het aantal bedden terug kunnen schroeven naar het aantal dat we hadden voor de uitbraak van het coronavirus. Maar dat gaat niet gebeuren. We zullen te maken gaan houden met een nieuwe groep patiënten die ook op de langere termijn IC-zorg nodig zal hebben en met de huidige capaciteit is dat niet te bolwerken.”

In Groningen zijn door de coronacrisis de IC-afdelingen in het UMCG en het Martini Ziekenhuis opgeschaald. In het UMCG werden zo’n zeventig bedden bijgeplaatst.