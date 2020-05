Aannemer krijgt officieel de sleutel van het Stadhuis

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Op het bordes van het Stadhuis overhandigde wethouder Roeland van der Schaaf afgelopen donderdag de sleutel van het Stadhuis aan Bertil Poelman van Rottinghuis Aannemingsbedrijf. De sleuteloverdracht is het startsein voor de verbouwing van het Stadhuis.

Met de sleuteloverdracht is de gunning van het verbouwcontract aan Rottinghuis definitief geworden. Rottinghuis moet naast de aanpak van de raadszaal, de vervanging van installaties en het verbeteren van functionaliteit en toegankelijkheid gaan zorgen dat het Stadhuis van energielabel G naar A+++ gaat.

De verwachting is dat het Stadhuis op de Grote Markt eind 2021 of begin 2022 weer in gebruik kan worden genomen.