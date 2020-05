Aanhouding na ongeluk op A7 bij Westpoort

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op de A7 ter hoogte van Westpoort is in de nacht van zaterdag op zondag een 35-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 01.20 uur op de rijbaan van Drachten richting Groningen. Bij het ongeluk kwam de auto van de 35-jarige man uit Friesland in botsing met een personenauto die gereden werd door een 42-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon. Door nog onbekende oorzaak kwamen de voertuigen met elkaar in botsing. Op de snelweg ontstond een flinke ravage. Uit onderzoek bleek dat de 35-jarige man teveel gedronken had. Hij is daarop aangehouden voor rijden onder invloed.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

📍A7 #Groningen | Momenteel is de A7 ter hoogte van afrit Westpoort afgesloten voor het verkeer richting Drachten. Dit wegens een verkeersongeval tussen twee voertuigen. De weg ligt bezaaid met brokstukken. De politie is bezig met onderzoek. @RWSverkeersinfo @RWS_NN pic.twitter.com/dW3SBHnf2q — Weginspecteur Jeroen (@WIS_JeroenB) May 10, 2020