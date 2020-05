A7 richting Drachten gedeeltelijk dicht vanwege ongeluk met busje

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Vanwege een verkeersongeluk zondagavond op de A7 is de snelweg richting Drachten enige tijd gedeeltelijk dicht geweest. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur vlak voor de afslag Westpoort. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een busje is van de linkerrijbaan ineens naar rechts geschoten en daarbij in de vangrail terecht gekomen. Het lijkt erop dat dit vermoedelijk kon gebeuren door een klapband. Het busje heeft linksachter namelijk een klapband.” Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Het voertuig is door een bergingsbedrijf geborgen. Om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen werd de rechterrijstrook enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.