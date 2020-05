500 boeken voor FC Groningen: “Zo kan ik iets terug doen”

Ferdi Delies schreef het boek ‘Van gammel hek naar stevig beton’ ongeveer een jaar geleden. Nu stelt hij 500 exemplaren beschikbaar voor FC Groningen, die de boeken kan gaan uitdelen onder trouwe supporters.

Ferdi is lid van het bestuur van de supportersvereniging van FC Groningen. Die is momenteel erg druk met allerlei acties verzinnen om de club te steunen in een financieel onzekere periode. De supportersvereniging is momenteel druk aan het inventariseren welke plannen allemaal uitgevoerd kunnen worden en wie dat moet gaan doen.

Ondertussen biedt Ferdi dus 500 van zijn boeken aan. Het boek dat gaat over bijzondere verhalen van het Oosterparkstadion en de Euroborg, en de overgang van het oude naar het nieuwe werd vorig jaar nog door Erik Nevland en Danny Buijs gepresenteerd. “Toen ik het boek schreef heeft de club mij enorm geholpen, alle deuren werden voor me geopend. Nu zie ik dit als kans om iets terug te doen, ” aldus Ferdi. De boeken worden willekeurig uitgedeeld aan supporters die een #laatonsweereensjuichen-poster voor het raam hebben hangen.