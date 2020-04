Zonnigste april ooit gemeten mogelijk dankzij corona

nieuws

De maand april 2020 gaat de boeken in als de zonnigste maand sinds het begin van de metingen. Dat laat Weerplaza donderdag weten.

Donderdagochtend rond 09.30 uur had de zon 280,4 uur geschenen. Het oude record van 280,3 dat in 2007 werd behaald werd daarmee overschreden. Bij de metingen wordt gekeken naar een gemiddelde over het hele land. Dat er zoveel zonuren geregistreerd werden is te danken aan de vrijwel constante aanvoer van droge lucht vanaf het Europese continent. “Door het ontbreken van vocht in de lucht konden er nauwelijks wolken ontstaan”, laat Weerplaza weten. Dat het maandrecord is verbroken is waarschijnlijk ook te danken aan de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Het vliegverkeer ligt namelijk al bijna een maand volledig stil waardoor er minder sluierwolken als gevolg van vliegtuigen konden ontstaan. “Hierdoor hebben we waarschijnlijk meer zonneschijn kunnen noteren.”

Gemiddeld schijnt de zon in de grasmaand 180 uur. Vanaf volgend jaar gaat er, vanwege een nieuwe decennium, een gemiddelde gelden van 195 zonuren.

