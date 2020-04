Zonnige zaterdag zorgt voor drukke Vismarkt

nieuws

Foto: Erick Bakker

Het mooie voorjaarsweer zaterdag zorgt ervoor dat er veel drukte is op de Vismarkt. “Ik vind dat dit eigenlijk niet kan.”

Een ooggetuige laat aan OOG Tv weten dat het overal in de stad eigenlijk erg rustig is. “Het terrassengebied in de Poelestraat is uitgestorven. Ook op het Schuitendiep waar normaal de terrassen staan is niets te doen. Alleen de Vismarkt springt er uit. Mensen doen wel hun best om afstand te houden maar dat lukt niet goed. Het is ook veel drukker dan bijvoorbeeld vorige week zaterdag toen ik hier ook was.” Ook op Twitter doen verschillende mensen hun beklag. “Ze mogen wel wat meer afstand houden”, schrijft Marja Geusebroek. John Franke schrijft: “Dit kan echt niet.”

Het landelijke beeld is dat zaterdag veel mensen zich houden aan de regels. Op stranden is het vrijwel uitgestorven. Ook in winkelstraten zijn weinig mensen te vinden. Vrijdag deed premier Mark Rutte (VVD) de oproep om ondanks het mooie voorjaarsweer zoveel mogelijk thuis te blijven. “Wil je van het mooie weer genieten? Prima, maar dan alleen vanuit je eigen tuin of op je balkon.”

Het is rustig hier in de binnenstad van Groningen. Alleen op de Vismarkt is het wat drukker, al houden mensen wel afstand van elkaar. pic.twitter.com/3mvMedmU80 — Martin Specken (@martinspecken) April 4, 2020