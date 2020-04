Zonnig voorjaarsweekend op komst: “Het zou wel 20 graden kunnen worden”

nieuws

Komend weekend belooft het een mooi voorjaarsweekend te worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zou het wel eens twintig graden kunnen worden.

“Vrijdag begint de dag met opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Daarna zal de bewolking toe nemen. Het blijft grotendeels droog maar een enkel buitje is niet uitgesloten. Met een matige wind uit het westen tot noordwesten, kracht drie tot vier, wordt het ongeveer negen graden. Zaterdag loopt de temperatuur op naar twaalf graden waarbij zon en bewolking elkaar afwisselen. Het voorjaar begint dan zondag waarbij er alle ruimte is voor de zon en het achttien graden wordt. Maandag wordt daar hoogstwaarschijnlijk een schepje bovenop gedaan en kunnen we misschien wel de eerste twintiger van het seizoen noteren.”

De goede weersverwachting is een doorn in het oog van het kabinet. Zonnig voorjaarsweer nodigt uit om er op uit te gaan. En dat is precies wat er niet moet gebeuren. Het kabinet drukt iedereen op het hart om thuis te blijven. Uit voorzorg heeft de Veiligheidsregio Haaglanden besloten om de parkeerterrein bij stranden en recreatiegebieden voor komend weekend af te sluiten.