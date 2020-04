Zoekactie naar vermiste man (60)

nieuws

Foto: Wouter Hooijer

De politie heeft zaterdagmiddag met een Burgernetactie de hulp van het publiek ingeroepen vanwege een vermiste man van zestig jaar oud die vermist wordt.

De man is zaterdagmiddag voor het laatst gezien in de Merelstraat in de Oosterparkbuurt. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een normaal postuur, is ongeschoren, draagt een bril en heeft donkergrijs haar. Tijdens zijn vermissing droeg hij een camouflagejack, een spijkerbroek en wandelschoenen.

Mensen die iets gezien hebben of weten waar deze man op dit moment verblijft, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Bij spoed kan het alarmnummer 112 gebeld worden.

