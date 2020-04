‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ gaat klinken op 5 mei op Martinicarillon

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy gaat op Bevrijdingsdag gespeeld worden op het Martinicarillon. De Stichting Martini Beiaard sluit daarmee aan bij een initiatief van Claudia de Breij.

De Breij deed onlangs de oproep om op 5 mei om 16.55 uur op zoveel mogelijk plekken in het land het lied van Ramses Shaffy te spelen en te zingen. Verschillende artiesten waaronder Roxeanne Hazes hebben inmiddels laten weten mee te doen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ook enthousiast. “Bevrijdingsdag zal er anders uitzien als een ieder zich had voorgesteld. Daarom willen we op deze dag een extra teken van verbondenheid, een ondersteunend signaal afgegeven. Daarom sluiten wij ons aan bij het initiatief van Claudia de Breij.”

Het spelen van het werk ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zal het slotstuk zijn van een speciaal programma dat door stadsbeiaardier Auke de Boer tussen 16.00 en 17.00 uur gespeeld gaat worden. In het uur zal muzikaal teruggeblikt worden op de meidagen van 1945. “Er zullen nummers te horen zijn als ‘Happy days are here again’, ‘White cliffs of Dover’ en ‘We’ll meet again’. Ter afsluiting zal het lied van Ramses klinken.”