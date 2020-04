Zing online mee in het Meezingcafé

oogochtendshow

Foto: Knelis

Het Meezingcafé van cultuurinstelling VRIJDAG gaat online. Op deze manier kunnen liefhebbers van muziek en gezelligheid vanaf nu iedere vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur hun hart ophalen.



Het Meezingcafé werd eerder iedere maand bij VRIJDAG zelf georganiseerd, maar door de coronacrisis was dit niet meer mogelijk. Hannelore Duynstee, projectleider van het Meezingcafé, merkte eerder al dat veel mensen echt uitkeken naar deze activiteit en besloot daarom om het nu online te brengen.

“Iedereen kan meedoen, het maakt niet uit of je goed kunt zingen”, zo vertelde ze vrijdagochtend in de OOG Ochtendshow. “Vanwege de techniek kunnen we niet het geluid van alle deelnemers doorsturen, dus hoor je de andere deelnemers niet en zij jou ook niet.” Hoewel iedereen elkaar kan zien, is alleen de muziek, die wordt gemaakt door live artiesten, te horen.

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn zal de activiteit online worden uitgevoerd. Dat zal nu iedere week worden georganiseerd, in plaats van iedere maand. Alle informatie is te vinden op de website van VRIJDAG.

Het interview met Hannelore Duynstee in de OOG Ochtendshow is hier terug te luisteren: