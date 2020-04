Zeeheldenbuurt vrolijkt wijkgenoten op met orgelmuziek, paaseitjes en tulpen

nieuws

Foto: Annemieke Wellin

In de Zeeheldenbuurt in Groningen reed vrijdagmiddag een draaiorgel door de wijk, met daarbij een bakfiets waaruit buurtbewoners veilig zelf tulpen en paaseitjes konden halen.

De actie is een initiatief van de bewonersorganisatie van de wijk, welke tijdens de coronacrisis probeert om zoveel mogelijk te organiseren in de wijk. Er waren al WhatsApp-Pubquizzen in de wijk en er is veel activiteit op de buurtapp Handje Helpen.

De organisatie probeert met de actie de saamhorigheid in de wijk te bevorderen en te zorgen dat buurtbewoners een beetje letten op ouderen en alleenstaanden in de wijk.