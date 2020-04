Woonwagen zorgt voor persoonlijk contact over wijkvernieuwing in Selwerd

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Om wijkbewoners tijdens de coronacrisis de mogelijkheid te bieden om persoonlijk contact te hebben over herinrichtingsplannen voor de Populierenlaan en Beukenlaan, gaat de gemeente dinsdag voor het eerst met ‘Selwerds WoonWagen’ de wijk in.

De woonwagen komt in de Populierenlaan te staan. De bewoners van deze straat en de Beukenlaan konden een vragenlijst invullen over mogelijke ontwerpen die in een online presentatie aan hen zijn voorgelegd. Op afspraak kunnen bewoners vervolgens één voor één langskomen in ‘Selwerds WoonWagen’ met vragen, opmerkingen en ideeën.

“De gemeente is op zoek naar mogelijkheden om toch persoonlijk met bewoners in contact te komen en blijven. In deze tijd kunnen we niet op de ‘normale’ manier contact hebben via bijvoorbeeld bewonersavonden en ontwerpsessies. Met de woonwagen kunnen we op diverse plekken in de wijk toch dat persoonlijke contact aangaan”, zo vertelt wijkwethouder Paul de Rook.