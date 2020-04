“Woningcorporaties stop de huurverhoging, nul is genoeg”

nieuws

De SP in Groningen roept huurbazen op om de huurverhoging die voor 1 juli geplanned staat te stoppen. Door de coronacrisis, die financieel ook veel mensen gaat raken, is het nu niet de tijd voor huurverhogingen.

Volgens de Socialistische Partij had in 2019 de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. De coronapandemie zal dit aantal doen laten toenemen. “Tijdens de vele acties met huurders uit verschillende wijken in de stad Groningen ontmoeten huurders die in de knel komen”, vertelt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Toen is een extra belasting ingevoerd, de verhuurdersheffing, die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat drie maanden huur rechtstreeks naar de staatskas gaan. Huurders wordt nu weer gevraagd de rekening te betalen. Dat is onbestaanbaar.”

Motie aangenomen om huren te bevriezen

De SP komt nu samen met de huurders in actie. “Wij willen corporaties Lefier, Nijestee, De Huismeesters, Patrimonium en Wierden & Borgen oproepen de huurverhoging te stoppen. Ook roepen we wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen op om in actie te komen.” In de Eerste Kamer werd afgelopen week een motie van SP-senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.

“Tijd van mooie woorden is voorbij”

“Wij krijgen meldingen van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Er komen vele meldingen bij de SP binnen van huurders die het water aan de lippen staat. Zij zullen met de SP in actie komen. Want wethouder Van de Schaaf moet nu ingrijpen om de huren te bevriezen. De tijd van mooie woorden is voorbij. Nu moet hij laten zien wat hij waard is.” Mensen die de actie willen steunen kunnen terecht op deze website.

Jolanda uit Groningen is één van de mensen die de actie steunt: