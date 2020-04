Woltersumse opent huis voor mensen met aardbevingstress

Een inwoner van Woltersum heeft haar huis geopend voor mensen met aardbevingstress. Ze heeft zelf twee huizen en hoopt dat mensen in dit huis even op adem kunnen komen.

Inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer kunnen sinds afgelopen maandag in het huis terecht om even in een andere omgeving tot rust te komen. Gerrie Schotman opende haar deuren omdat ze het belangrijk vindt om te delen. “In Groningen hebben we boerenverstand, nuchterheid, onderlinge verbinding, een prachtig dorp. Ik heb twee huizen en ik maak van een nood een deugd. Ik weet wat het is om last te hebben van aardbevingsgerelateerde problematiek.”

Ze benadrukt dat ook kinderen uit het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos welkom zijn in het huis als zij naar Nederland zouden komen. Het kabinet haalt vooralsnog geen kinderen van het eiland, wat een aantal andere Europese landen wel doet. De gemeente Groningen heeft al aangegeven ook kinderen in de gemeente te willen opvangen.

Peter Heidema, oud-wethouder van de gemeente Ten Boer, vindt het een goed initiatief. “Het zal niets versnellen in het groot, maar nu ze ook het idee heeft dat ze iemand individueel kan helpen dan doet ze dat. Dat is lovenswaardig. Ik hoop dat mensen er gebruik van zullen maken en er ook baat bij hebben.”