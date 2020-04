Wissel van 140 meter geïnstalleerd in Zuidhorn

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

De spoorwerkzaamheden tussen Groningen en Buitenpost verlopen volgens plan. De afgelopen dagen is in Zuidhorn een wissel met een lengte van 140 meter geïnstalleerd.

Door de werkzaamheden is er sinds vrijdagavond geen treinverkeer mogelijk. Direct na het passeren van de laatste trein gingen spoorbeheerder ProRail en aannemer BAM Infra in Zuidhorn aan de slag. Tussen het station en de Bert Swartbrug, ter hoogte van spoorwegovergang De Gast, werd het spoor, inclusief een oud wissel, weggehaald. Maandag arriveerde het 140 meter nieuwe wissel op verschillende diepladers in Zuidhorn. Daarop begon de installatie van de nieuwe spoorinfrastructuur. Het nieuwe wissel heeft als voordeel dat er met een veel hogere snelheid overheen gereden kan worden omdat de wisseltong en de daarmee gepaard gaande hoek door de lengte van het wissel veel minder scherp is.

De werkzaamheden duren tot en met 4 mei. In deze periode wordt ook het derde spoor in Zuidhorn aangesloten op het spoornetwerk. Dit derde spoor gaat vanaf december gebruikt worden door de pendeltrein die in de spitsuren rijdt tussen Groningen en Zuidhorn. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de extra sneltrein die vanaf het einde van het jaar tussen Groningen en Leeuwarden gaat rijden.