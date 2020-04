Winkels op perrons hoofdstation Groningen ‘officieel’ tijdelijk gesloten

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vanaf vrijdagmiddag zijn alle winkels buiten het stationsgebouw van het Hoofdstation Groningen ‘officieel’ tijdelijk gesloten. Alle winkels in het gebouw aan het’ ‘perronplein’, tussen de sporen twee, drie en vier, waren al dicht in verband met de corona-maatregelen van de NS en de Rijksoverheid.

De winkels worden tijdelijk gesloten voor de aanleg van een nieuwe voetgangerspassage en een fietstunnel op het station. Daarvoor wordt op het perronplein een grote bouwkuip geplaatst. De panden worden gesloopt, de winkels worden (waar mogelijk) verplaatst naar het stationsgebouw en naar noodgebouwen er omheen.

De winkelgebouwen keren zeker niet terug naar hun huidige plek voor 2022, als de aanleg van de tunnels klaar is. De Kiosk is inmiddels al verplaatst naar een tijdelijke voorziening naast de Albert Heijn to go. Binnenkort verhuizen de Broodzaak en Etos naar het stationsgebouw.

In verband met de corona-maatregelen zijn vrijwel alle winkels en horecagelegenheden op NS-stations gesloten. Per station is één winkel open, in het geval van het Hoofstation is dat de AH-to-Go.