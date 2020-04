Winkelketen HEMA in zwaar weer door coronavirus

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Winkelketen HEMA zit in zwaar weer door de coronacrisis. Volgens een topman komt het voorbestaan van de winkel in gevaar.

“Om de keten te kunnen laten voortbestaan zoeken wij waar mogelijk lastenverlichting bij onze belangrijkste zakelijke relaties”, schrijft topman Tjeerd Jegen in een brief die in handen is van het Financieel Dagblad. De brief is gestuurd naar de eigenaren van de HEMA-winkelpanden. Om door de crisis te komen betaalt de HEMA de huurbazen de helft minder huur over de maanden april en mei. Ook wordt een offer gevraagd van het personeel. De beoordelingsgesprekken, die ieder jaar plaatsvinden, worden uitgesteld waardoor het salaris op basis van de prestaties later zal worden doorberekend.

De HEMA ziet dat het door de coronacrisis veel rustiger is in de winkels. De omzet zou met een derde zijn teruggelopen. In Groningen heeft het bedrijf, dat sinds 1926 bestaat, drie vestigingen aan de Westerhaven en in de winkelcentra Paddeepoel en Overwinningsplein. Het is niet voor het eerst dat de keten in zwaar weer terecht komt. Al jaren presteert het slecht. Sinds 2013 wordt er ieder jaar een verlies geleden en het concern kampt met een schuld van meer dan 750 miljoen euro.