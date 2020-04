Wielrenner gewond bij verkeersongeluk Tjardaweg

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Tjardaweg is een wielrenner gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur ter hoogte van de kruising met de N361. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Een wielrenner en een automobilist zijn op de kruising met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding is de wielrenner ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij deze rit voer de ambulance zwaailicht en sirene om maar zo snel mogelijk bij het ziekenhuis te kunnen komen.”

Door het ongeluk was de N361, de weg naar Winsum, deels dicht. Agenten hebben het doorgaande verkeer in goede banen geleid. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.