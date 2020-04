Wethouder en Link050: “Durf om hulp te vragen”

Wethouder Inge Jongman en vrijwilligerssteunpunt Link050 maken zich zorgen om een groep kwetsbare en oudere mensen die vanwege de coronacrisis thuis zitten, niet naar buiten durven omdat ze bang zijn voor besmetting en geen hulp vragen.

Het gaat dan vooral om kleine maar belangrijke klussen buiten het huis, zoals de boodschappen, een rondje met de hond die anders hele dagen binnen zit of medicijnen ophalen bij de apotheek. “Er zitten talloze mensen klaar om te helpen, maar we merken dat niet alle mensen de hulp durven te vragen,” zegt Rein de Vries van Link050.

“Ik maak me daar echt zorgen over, en als iemand zich niet meldt, hoe kom je daar dan achter,” vraagt Wethouder Inge Jongman zich hardop af. “Ik roep mensen ook op om om je heen te blijven kijken. Kijk even net een deurtje verder of je de buurvrouw nog wel eens voor het raam ziet. Ik weet dat het al veel gebeurd, dus daar in ieder geval complimenten voor.”

Heeft u hulp nodig bij boodschappen, medicijnen ophalen of soortgelijke klusjes waarvoor u de deur niet uit wil? U kunt contact opnemen met Link050 via info@link050.nl of 050 305 1900, of natuurlijk alle andere initiatieven in uw eigen buurt.