Wethouder Bloemhoff overhandigt leenlaptops van gemeente bij OBS De Huifkar

nieuws

Foto: Henk Tammens

Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs in de gemeente Groningen, heeft vrijdagochtend leenlaptops naar OBS De Huifkar in Ten Boer gebracht. De gemeente levert de komende dagen zo’n 600 leenlaptops af bij scholen in de gemeente voor onderwijs tijdens de coronacrisis.

Volgens de gemeente hebben de meeste scholen zelf geregeld dat kinderen thuis kunnen leren. Naast de laptops die scholen zelf regelden, leent de gemeente 600 laptops uit. “Het is belangrijk dat kinderen aangehaakt blijven. Digitaal onderwijs volgen is ook contact hebben met de juf of meester en met klasgenoten. De lessen van school ook wat structuur in de dag. Ik ben daarom blij dat we met de laptops kunnen helpen. Ik wens alle ouders veel sterkte met de begeleiding thuis”, volgens wethouder Bloemhoff.

Schooldirecteur Peter van de Bult van OBS De Huifkar in Ten Boer zegt blij te zijn met de extra laptops van de gemeente: “We hebben de laptops snel uitgegeven aan de kinderen, echt super! Wat fijn dat het zo geregeld kon worden.”